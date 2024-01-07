Від російського удару по Запоріжжю пошкоджено простір допомоги людям з окупації

06 квітня 2024, 14:00

Внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя пошкоджено місце допомоги для людей з тимчасово окупованих росіянами територій регіону. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

📢«Ракетним ударом ворог пошкодив мелітопольський дім у Запоріжжі. Відкритий простір допомоги «Саме тут». Це місце, де протягом майже двох років команда Мелітополя допомагає десяткам тисяч переселенців з окупації. Місце, де люди тікаючи від ворога зустріли своє і своїх — прихисток, підтримку, сімʼю. Місце, куди приходять і дорослі, і діти», - зазначив він у своєму Телеграм-каналі.

Також під час атаки пошкоджені промислові підприємства. Сили оборони півдня України уточнили, що унаслідок атаки постраждали виробничі будівлі, виникла пожежа, але, за попередніми даними, люди не постраждали.

Виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв розповів, що після ранкової атаки було зафіксовано ушкодження закладів освіти й медицини, а також житлових будинків, переважно – вибиті вікна.

📅Нагадаємо, 5 квітня у Запоріжжі чотири людини загинули та 25 було поранено внаслідок ракетної атаки росії, серед постраждалих були українські журналісти.

Уночі 6 квітня внаслідок ракетно-дронової атаки рф на Харків загинули шестеро людей та 11 було поранено.