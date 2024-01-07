Литва надає нову партію бронетехніки Україні

06 квітня 2024, 16:56

Литва надала Україні бронетранспортери М577, про що повідомило Міноборони балтійської країни в суботу, 6 квітня.

Попри те, що оборонне відомство Литви не назвало конкретну кількість переданих бронемашин, воно заявило про стратегічне партнерство з Україною, підкресливши, що безперервна підтримка України є стратегічним пріоритетом для Литви.

📢«Озброєння та техніка, які ми й наші союзники надаємо, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність та безпеку Європи загалом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно», – йдеться в офіційній заяві.

Також Міноборони Литви повідомило про вже розроблений довгостроковий план підтримки України, який передбачає виділення 200 млн євро на нові закупівлі в період 2024-2026 років.

📈Зазначено, що з початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 млн євро.

📅Раніше стало відомо, що Литва планує закупити приблизно 3 тисячі FPV-дронів місцевого виробництва для передачі Збройним Силам України, а також виділить 15 млн євро на реабілітацію українських військових.