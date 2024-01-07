Харків знову під черговим російським обстрілом: загинула людина, є поранені

06 квітня 2024, 17:13

Російські загарбники знову вчинили атаку на Харків та вбили одну людину, ще одного поранено. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 6 квітня.

За його інформацією, черговий російський обстріл стався у Шевченківському районі міста.

📢«За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Є пошкодження цивільної інфраструктури, загоряння автомобіля. Триває огляд профільними службами», – написав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що за попередніми даними, ворог використав керовані авіабомби (КАБ).

📢«Є пошкодження цивільної інфраструктури, загоряння автомобіля», – додали в Харківській ОВА.

📅Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська обстріляли Харків ракетами С-300. У результаті загинуло шість людей, а ще 11 отримали поранення. Були пошкоджені дев’ять житлових будинків, адміністративна будівля, дитсадок, школи, кафе, АЗС та гуртожитки.

❗Також зазначається, що російські терористичні війська все частіше підступно завдають повторні удари по місцях, куди вирушають на допомогу людям рятувальники та комунальні служби. Такі випадки російських воєнних злочинів неодноразово спостерігались у Харкові, Запоріжжі, Донеччині.