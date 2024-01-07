 По Одеському району росіяни завдали ракетного удару та вбили цивільну людину. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
06 квітня 2024, 17:23

По Одеському району росіяни завдали ракетного удару та вбили цивільну людину

Російські агресори завдали чергового ракетного удару по об'єкту комунального господарства в Одеському районі та вбили одну людину, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram у суботу, 6 квітня.

📢«Попередньо, ракетою Іскандер-М (російський окупант – ред.) вдарив по об'єкту комунального господарства. Пошкоджено обладнання, адмінбудівля. Загинув цивільний співробітник», – зазначив він.

За словами Кіпера, на місці події працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину, вчиненого росіянами.

📅Раніше в цей же день стало відомо, що російські сили знову атакували Харків керованими авіабомбами, в результаті чого загинув один мирний житель, а ще одного поранено.

Джерело: "Одеська ОВА"
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