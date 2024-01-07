По Одеському району росіяни завдали ракетного удару та вбили цивільну людину

Російські агресори завдали чергового ракетного удару по об'єкту комунального господарства в Одеському районі та вбили одну людину, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram у суботу, 6 квітня.
📢«Попередньо, ракетою Іскандер-М (російський окупант – ред.) вдарив по об'єкту комунального господарства. Пошкоджено обладнання, адмінбудівля. Загинув цивільний співробітник», – зазначив він.
За словами Кіпера, на місці події працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину, вчиненого росіянами.
📅Раніше в цей же день стало відомо, що російські сили знову атакували Харків керованими авіабомбами, в результаті чого загинув один мирний житель, а ще одного поранено.