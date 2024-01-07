Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених в Кринках

07 квітня 2024, 20:47

У зв'язку з наявною інформацією про розстріл трьох українських військовополонених російськими військовими в Кринках розпочато розслідування. Про це повідомлено в Офісі Генерального прокурора у неділю, 7 квітня.

📢«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування – ГУНП в Херсонській області», - розповіли в відомстві.

У пресслужбі також додали, що 7 квітня в одному з Telegram-каналів був опублікований відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох українських військовослужбовців, ймовірно, поблизу Кринок на Херсонщині. Російський окупант здійснює кілька пострілів у беззбройних нерухомих чоловіків, ймовірно, з автомата.

📢«Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил», - додали в прокуратурі.

Відео також опублікували та поширили 7 квітня у власних Telegram-каналах журналіст Андрій Цаплієнко та блогер Сергій Стерненко.

📅Нагадаємо, що наприкінці листопада у районі села Роботине Запорізької області російські загарбники прикривалися українськими військовополоненими як "живим щитом".