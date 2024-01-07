ЗМІ повідомили про результати удару ГУР по російському аеродрому Єйська

07 квітня 2024, 21:30

За уточненими даними, безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України завітали 5 квітня на військовий аеродром в російському Єйську, було пошкоджено сім російських літаків. Про це повідомлено за інформацією «Української правди», яка посилається на власні джерела в ГУР.

Співрозмовник видання зазначив, що для захисту аеродрому були задіяні сили 726 навчального центру 51 дивізії ППО рф. Зокрема, для відбиття атаки було використано зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С та стрілецьку зброю.

«Утім, п'ятьом українським "пташкам" вдалося прорвати щільну оборону і подолати спроби придушення засобами РЕБ», – розповів він.

У результаті влучної атаки уражено сім російських військових літаків, які отримали різні ступені пошкодження. Серед них чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200. Також, за даними видання, було знищено дизельну підстанцію аеропорту.

Нагадаємо, що вранці 5 квітня відразу три російські військові аеродроми стали об'єктами атак безпілотників. У результаті атаки на аеродроми повідомлялось про знищення двох літаки Су-25 та ліквідацію чотирьох військовослужбовців армії рф.