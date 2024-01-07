На Запоріжжі російські окупанти вбили трьох мирних жителів Гуляйполя

07 квітня 2024, 12:17

У Запорізькій області, за словами глави обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» по Гуляйполю, російські окупанти вбили троє мирних жителів, повідомив глава ОВА у неділю, 7 квітня.

📢«Двоє чоловіків та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено — його доставили до лікарні», – зазначив він.

Упродовж останньої доби було зафіксовано понад 480 обстрілів по населених пунктах області, в тому числі принаймні п'ять ракет спрямовано на місто Запоріжжя.

На жаль, наслідком атаки російського безпілотника на одному з підприємств обласного центру постраждав 54-річний чоловік.

📅Нагадаємо, що раніше повідомлялося про авіаудар армії рф на житлову багатоповерхівку у Куп'янську на Харківщині, де загинула жінка.