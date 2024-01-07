У Куп’янську росіяни скинули авіабомбу на будинок та вбили людину

07 квітня 2024, 12:45

У ніч на 7 квітня було зафіксовано, що російські окупанти скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Куп'янську та вбили цивільну людину. Про це інформує Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області в неділю, 7 квітня.

Повідомляється, що в результаті удару по житловому району міста пошкоджено 4-поверховий будинок. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі загинула жінка.

📢«Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС у складі двох відділень та десять рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства. О 03.30 аварійно-рятувальні роботи були завершені», – додали у ДСНС.

📅Нагадаємо, що вночі у неділю ворог атакував Харків ударними БпЛА. Постраждали троє цивільних.