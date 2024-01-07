Канада посилила допомогу Україні на тлі затримок від США

07 квітня 2024, 13:33

Допомога від Канади – це важливий внесок у посилення обороноздатності України на фоні довгої затримки зі схвалення життєво важливого пакету допомоги Конгресом від США. Про це заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд в ефірі радіо СВС у суботу, 6 квітня.

📢«У березні Канада надала Україні два мільярди доларів термінової фінансової підтримки. Це трапилося у час, коли Штати були неспроможними виступити уперед й допомогти Україні. Ми заповнили прогалину», – зазначила вона.

Фріланд також підкреслила, що канадці «можуть пишатися тим, що наша країна дійсно робить свій внесок в опір проти росії та у підтримці України – що є найбільшою битвою НАТО».

Вона також зазначила, що "перипетії у Конгресі" обмежили можливості США надати Україні вкрай необхідну допомогу.

📅Нагадаємо, що в березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив переконання, що канадська допомога дасть можливість Уряду своєчасно фінансувати соціальні програми допомоги українцям.

Також було оголошено, що в рамках нової військової допомоги Канада передасть Україні партію приладів нічного бачення.