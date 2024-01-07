На росій в Орську зупинено НПЗ через масштабне затоплення

07 квітня 2024, 14:43

В Оренбурзькій області на росії через масштабне затоплення, спричинене аномальним паводком, було оголошено режим надзвичайної ситуації федерального рівня. Також, нафтопереробний завод в Орську було тимчасово зупинено. Про це повідомив агентству Інтерфакс у неділю, 7 квітня.

Вказується, що рішення про тимчасову зупинку НПЗ схвалили, щоб уникнути можливих «екологічних ризиків». РосЗМІ повідомляють, що вода вже дісталася території за кілька кілометрів від самого заводу. Окрім того, повноцінне його функціювання неможливе, оскільки у місті затоплені та пошкоджені залізничні шляхи.

Глава МНС на росії олександр куренков підкреслив критичність ситуації в Орську через масштабну повінь.

Підтоплено значну кількість житлових будинків (понад 4500) та присадибних ділянок через руйнацію захисних споруд на річці Урал.

📅Нагадаємо, що 5 квітня в Орську було порушено захисну насипну дамбу, яка була споруджена у 2010 році. З 4 квітня в Оренбурзькій області на росії триває режим надзвичайної ситуації на регіональному рівні через погіршення ситуації з повінню.