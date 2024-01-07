Зеленський пообіцяв «справедливу відповідь» щодо російського терору у Харкові

07 квітня 2024, 17:14

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з керівниками військових та правоохоронних структур країни: із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умєровим, головою СБУ Василем Малюком і начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим для обговорення ситуації на фронті та планування подальших заходів. Він повідомив про це в Telegram в неділю, 7 квітня.

📢«На зв’язку з головкомом Сирським. Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій. Міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами. Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави», – підкреслив Зеленський.

Окрім цього, президент обговорив ситуацію з ударом росії по Харкову та іншим східним регіонам України з керівниками СБУ, Головного управління розвідки та Міністерства внутрішніх справ.

📢«росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога — дуже конкретну і справедливу», – наголосив Зеленський.

📅Нагадаємо, Буданов відзначив, що Україна очікує посилення наступальних дій росії, особливо на Донбасі, наприкінці весни та на початку цього літа.