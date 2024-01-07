На росії домовились з Казахстаном про поставки бензину на випадок дефіциту – ЗМІ

08 квітня 2024, 17:25

Повідомляється, що росія попросила Казахстан зробити резерв у 100 тисяч метричних тонн бензину, готових до оперативних поставок на росію, у разі дефіциту, який стрімко посилюється завдяки потужним атаками українських дронів та перебоями в роботі у зв’язку з природними катаклізмами. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела.

Угода про використання цих запасів для росії, за даними джерел, вже узгоджена. Також додається, що Білорусь теж погодилася на надання допомоги росії з поставками дефіцитного палива.

📈Згідно з оцінками НАТО, українські потужні удари по нафтопереробних заводах на росії могли вивести ладу понад 15% нафтопереробних потужностей країни-агресорки.

Попри це, влада російських окупантів стверджує, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запасів ще достатньо.

За звичайних обставин росія є експортером палива і постачальником на міжнародні ринки. Однак технічні проблеми нафтопереробних заводів змушують нафтові компанії звертатися до імпорту. На московії вже заборонили експорт бензину на 6 місяців з 1 березня, але це не стосується країн Євразійського економічного союзу, таких як Казахстан, а також деяких інших країн, таких як Монголія, з якими у росії міжурядові угоди про постачання пального.

Трейдери зауважують, що ця заборона може бути розширена, коли ситуація на росії погіршиться.

📢Варто також зазначити, що з початку року 13 російських нафтопереробних заводів зазнали «найдієвіших економічних санкцій з боку України». Удари дронів призвели до найбільшого за рік тижневого зростання глобальної ціни на нафту.