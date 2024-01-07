До 14 років за ґратами засуджено «співробітницю мвс лнр», яка захищає окупаційний режим на Луганщині

08 квітня 2024, 17:34

За матеріалами СБУ судовий вирок заочно отримала мешканка Щастинського району Луганської області, яка невдовзі після початку окупації вступила на службу до так зв. «Новоайдарського ровд мвд лнр».

Раніше фігурантка не мала відношення до жодних силових відомств – вона працювала на автозаправній станції.

Влітку 2022 р. вона склала присягу на вірність угрупованню «лнр».

Суд визнав її винною за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та засудив до 14 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Як повідомлялося раніше, у березні цього року за матеріалами СБУ аналогічний судовий вирок отримала рідна сестра фігурантки (https://is.gd/bA6rxB).

Будучи прихильницею агресивної політики кремля, вона теж пішла на службу до незаконної «поліції», створеної агресором на Луганщині.

Наразі обидві зрадниці виконують поліцейські функції в зоні окупації та допомагають рашистам підтримувати встановлений ними «порядок».

Зловмисниць оголошено у розшук.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати їх затримання.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.