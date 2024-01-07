Черговий ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено інфраструктуру, постраждало шість людей

08 квітня 2024, 18:00

У черговий раз росія здійснила ракетний удар по промисловому об'єкту в Запоріжжі, в результаті чого постраждали шестеро людей. Також було пошкоджено сім багатоквартирних житлових будинків. Інформацію про це надали голова Запорізької ОВА Іван Федоров та виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у понеділок, 8 квітня.

📢«Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про 6 постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються», – зазначив Федоров у своєму телеграм-каналі.

Куртєв розповів, що чергова російська атака спричинила ушкодження об'єкта промислової інфраструктури, семи багатоквартирних житлових будинків та медичного закладу. Комунальники розпочали ліквідацію наслідків атаки, а на місці було розгорнуто намет допомоги потерпілим.

📅Нагадаємо, 5 квітня в Запоріжжі від ракетних ударів рф загинуло четверо людей, серед постраждалих були журналісти "Укрінформ" та ТСН.