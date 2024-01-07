«Пересувний цирк України» внесено Мінкультом до критично важливих підприємств

08 квітня 2024, 18:17

Міністерство культури внесло державне підприємство «Пересувний цирк України» до списку критично важливих підприємств. Це означає, що воно матиме бронювання 50% своїх військовозобов'язаних працівників. Про це стало відомо з повідомлення народного депутата Ярослава Железняка, який опублікував відповідний документ у своєму Телеграм-каналі в понеділок, 8 квітня.

📢«То ловіть ще новину: такий самий статус дали ДП «Пересувний цирк України»... критично важливого підприємства, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період», – зазначив Железняк.

За інформацією з сайту підприємства, до його складу входить 8 циркових колективів, а штат налічує 255 співробітників. Основними напрямками діяльності дирекції – є збереження та розвиток національного циркового мистецтва. З 2022 року в циркових виставах не беруть участь тварини.

📢«Виявляється в Уряду справді до них (а саме деяких) специфічне ставлення. Ще знайшов 6 цирків, які визнані критично важливими під час війни», – додав Железняк, та виклав скріншоти з указами Уряду.

Крім того, 8 квітня Мінкультури підтвердило статус критично важливого підприємства для телемарафону «Єдині новини». Цей телемарафон створюють шість каналів - "Ми — Україна", "1+1", ICTV, "Інтер", "Рада" та "Суспільне Новини".