 У ніч на 8 квітня 2024 року знищено 17 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та керовану авіаційну ракету Х-59. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
08 квітня 2024, 12:01

У ніч на 8 квітня 2024 року знищено 17 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та керовану авіаційну ракету Х-59

У ніч на 8 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – рф.

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До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

💥 В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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