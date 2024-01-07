08 квітня 2024, 12:01 У ніч на 8 квітня 2024 року знищено 17 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та керовану авіаційну ракету Х-59 У ніч на 8 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – рф. Завітайте на наш новий сайт》 До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. 💥 В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com