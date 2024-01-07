На росії сталась пожежа на «унікальному мегакриголамі»

08 квітня 2024, 12:20

На росії у Владивостоці, в порту на Далекому Сході, відбулася пожежа на багатофункціональному судні постачання посиленого льодового класу «Катєріна Вєликая». Внаслідок цієї пожежі один росіянин загинув, ще троє постраждало. Про це повідомила Далекосхідна транспортна прокуратура на росії в понеділок, 8 квітня.

📢«Сьогодні в районі 3-ї години ранку в Центрі судноремонту Дальзавод у Примор'ї сталося загоряння багатофункціонального судна постачання Катерина Велика. Пожежу ліквідовано. За попередніми даними, три людини перебувають у лікарні, одна – загинула», – зазначається у повідомленні.

За інформацією російської МНС, коли пожежники прибули на місце, з кормової частини судна йшов густий дим, трюми також були задимлені. Врятовано п'ятьох росіян, з них троє постраждали.

Пожежа спричинила пошкодження технічного приміщення площею приблизно 50 квадратних метрів. Причину пожежі та збитки росіяни встановлюють.

Судно "Катєріна Вєликая", перший у своєму роді, вважається "унікальним судном" та "мегакриголамом". Воно було спущено на воду у 2020 році зі стапеля суднобудівного комплексу "Звєзда". Судно може працювати в умовах арктичної морської зони при товщині льоду до 2 м у зимовий та весняний період та до 2,5 м у літній та осінній період. Завдяки надманевровим рульовим коронкам судно фактично здатне розвертатися на місці.

📅Нагадаємо, у кінці лютого в російському Санкт-Петербурзі загорівся криголам «Єрмак».

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