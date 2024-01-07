На Житомирщині росіяни поцілили в інфраструктуру, виникла загроза забруднення повітря

08 квітня 2024, 12:47

У Звягельській громаді Житомирської області у результаті російської атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко та Звягельська міська рада повідомили про це в понеділок, 8 квітня.

За їхніми словами, було виявлено загрозу забруднення повітря, тому місцевим мешканцям було рекомендовано залишатися в приміщеннях з закритими вікнами. Крім того, відбулося переведення шкіл на дистанційне навчання.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих.

📢«Наразі немає інформації про жертви чи постраждалих. Протиповітряна оборона області зуміла збити частину ворожих літальних апаратів», – зазначено у заяві.

Також у Звягельській міській раді підтвердили рішення про дистанційне навчання у школах загальної середньої освіти. Про заклади дошкільної освіти повідомили, що для батьків, які не мають можливості залишити дітей, працюватимуть чергові групи.

Це сталося після того, як у Житомирській області пролунали вибухи, спровоковані повітряним нападом російських загарбників.

📅Як повідомлялося Повітряними Силами ЗСУ, російські війська цієї ночі здійснили чергову атаку на Україну за допомогою 24 ударних БпЛА типу "шахед". ППО знищила 17 із них, а також крилату авіаційну ракету Х-59.