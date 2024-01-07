На Миколаївщині російським обстрілом пошкоджено лінію електропередач

08 квітня 2024, 13:08

У ніч на 8 квітня на Миколаївщині знищено два безпілотних літальних апарати типу «Shahed 131/136» силами протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, уламки збитих БпЛА пошкодили лінії електропередач, що спричинило повне знеструмлення 14 населених пунктів та частково одного у Вознесенському районі. Вже проводяться роботи з відновлення електропостачання. На щастя, постраждалих немає.

📅Нагадаємо, що на Житомирщині російськими загарбниками також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Місцевих мешканців попередили про загрозу забруднення повітря та переведення шкіл у дистанційний формат навчання.

Як було раніше повідомлено, цієї ночі російські війська атакували Україну 24 безпілотниками, з яких ППО вдалося знищити 17, а також одну крилату ракету Х-59.