 На Миколаївщині російським обстрілом пошкоджено лінію електропередач. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
08 квітня 2024, 13:08

На Миколаївщині російським обстрілом пошкоджено лінію електропередач

У ніч на 8 квітня на Миколаївщині знищено два безпілотних літальних апарати типу «Shahed 131/136» силами протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, уламки збитих БпЛА пошкодили лінії електропередач, що спричинило повне знеструмлення 14 населених пунктів та частково одного у Вознесенському районі. Вже проводяться роботи з відновлення електропостачання. На щастя, постраждалих немає.

📅Нагадаємо, що на Житомирщині російськими загарбниками також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Місцевих мешканців попередили про загрозу забруднення повітря та переведення шкіл у дистанційний формат навчання.

Як було раніше повідомлено, цієї ночі російські війська атакували Україну 24 безпілотниками, з яких ППО вдалося знищити 17, а також одну крилату ракету Х-59.

Джерело: "Миколаївська ОВА"
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