Атака «шахедів» на Одещину: влучання у транспортний об’єкт, пошджено АЗС

08 квітня 2024, 14:08

В Одеській області нічною атакою російських дронів пошкоджено логістично-транспортний об'єкт та автозаправну станцію. Про це 8 квітня повідомляють Сили оборони півдня.

📢«Є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрона там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони півдня, росія спрямувала декілька хвиль ударних безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-131/136» по південних регіонах. Критична інфраструктура в черговий раз опинилася під прицілом ворога.

В операційній зоні Сил оборони півдня відпрацювали по семи баражуючих ворожих снарядах: чотири були збиті на Одещині, два — на Миколаївщині, один — на Кіровоградщині.

📅Нагадаємо, що на Миколаївщині була пошкоджена лінія електропередач, а на Житомирщині у Звягельській громаді було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури внаслідок атаки рф. Місцевих мешканців попередили про загрозу забруднення повітря та переведення шкіл у дистанційний формат навчання.