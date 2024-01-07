Укренерго повідомило про стан енергосистеми: пошкоджено підстанції у двох регіонах

08 квітня 2024, 14:41

У ніч на понеділок на Дніпропетровщині внаслідок атаки російських ракет та дронів пошкоджено обладнання на одній із підстанцій НЕК Укренерго та дві високовольтні повітряні лінії. Про це інформує компанія Укренерго в понеділок, 8 квітня.

📢«Знеструмлення споживачів не було», – зазначили представники енергетичної компанії.

Також 7 квітня на сході, в одному з прифронтових районів, через ворожий артобстріл було знеструмлено високовольтну підстанцію 330 кВ. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться у надзвичайно складних умовах та тривають цілодобово.

До того ж у східному регіоні ремонтні бригади на одній з підстанцій повернули в роботу частину обладнання, пошкодженого під час російських обстрілів.

На ранок в Україні залишається знеструмленими 398 населених пунктів. Через бойові дії, відбуваються знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

У Харківській області з 06:00 годин встановлено графіки погодинних відключень. Продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Вчора з метою підтримки збалансованої роботи енергосистеми об'єкти ВДЕ з 09:40 до 17:45 працювали з обмеженою потужністю до 498 МВт у окремі години.

У понеділок імпорт електроенергії надходить у вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 667 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 317 МВт.

Експорт електроенергії проводиться в денні години максимальної активності електростанцій на ВДЕ в Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Молдову загальним обсягом 1455 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 388 МВт.

❗Зауважимо, що армія росії змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України порівняно із зимовим періодом 2022-2023 років.