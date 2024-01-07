Два роки тому росіяни вдарили ракетами по вокзалу Краматорська та вбили 61 людину

08 квітня 2024, 16:41

Рівно два роки тому, 8 квітня 2022 року, росія вдарила по залізничному вокзалу міста Краматорська, вбивши 61 людину, а 121 отримала поранення. Цей трагічний інцидент залишається одним з найжорстокіших за останні 10 років війни та з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну, відзначив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

📢«В той день росіяни вдарили як завжди цинічно — знаючи, що люди чекають на евакуацію до більш безпечних регіонів... І цей напис на ракеті, як насмішка, — «За дітей». Росіяни вбили сотні українських дітей, у тому числі 9 у тій атаці на Краматорськ, і з особливою радістю глузують з усього світу, пишучи нахабні гасла», – наголосив Філашкін.

Зазначено, що він разом з іншими представниками ОВА вшанували пам'ять загиблих біля місця російського удару, де планується встановлення меморіалу в пам’ять жертв цієї трагічної події. Філашкін також зазначив, що «день розплати настане, і кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності».

📅Нагадаємо, що російська федерація здійснила ракетний удар за допомогою двох ракет "Точка-У" по залізничному вокзалу міста Краматорськ 8 квітня 2022 року близько 10:30 ранку. У той час біля центральної будівлі знаходилося близько чотирьох тисяч осіб, які очікували евакуації потягом у більш безпечні місця.

Російські загарбники-вбивці випустили ракети з боку вже окупованих тоді територій Луганської області. На початку було повідомлено про загибель 52 людей, серед них п'ятеро дітей. В наступні декілька днів кількість жертв удару збільшилась до 61.