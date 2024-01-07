Зеленський провів чергову Ставку: головне питання – захист Харкова

08 квітня 2024, 17:04

Президент Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого було обговорено захист Харкова та інші важливі аспекти. Про це глава держави повідомив у своєму каналі в Telegram у понеділок, 8 квітня.

📢«Основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині», — зазначив він.

Президент також прослухав доповіді військових про захист об'єктів енергетики та ефективність збиття ворожих дронів та ракет.

📢«Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України», — додав президент.

Він також звернувся до жителів Харкова та області та висловив їм подяку за активну роботу з відновлення інфраструктури після російських ворожих атак.

На Ставці президент ознайомився з доповіддю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

📢«Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни», — підкреслив глава держави.

Раніше ЗМІ повідомляли про наміри путіна захопити Харків і, відповідно, його підготовку до нападу на багатостраждальне українське місто. Існує інформація, що на росії можуть знову оголосити додаткову мобілізацію.

📅У свою чергу президент Зеленський зазначив, що Харків захищений надійно з точки зору оборонних рубежів, але потрібно посилити протиповітряну оборону.