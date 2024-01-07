У Львові підліток випав з маршрутного транспорту

09 квітня 2024, 17:17

У Львові вранці 9 квітня сталася трагічна подія, коли 16-річний хлопець випав з маршрутки. Стан постраждалого оцінюється медиками як середньої важкості. Хлопець дістав струс мозку та забійні рани рук та ніг. Про це повідомлено Львівською міською радою у вівторок, 9 квітня.

📢«Хлопець випав через двері тоді, коли водій рушав із зупинки. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Відповідно, за результатами слідства будуть встановлені всі обставини події», – пояснив в.о. керівника управління транспорту області Олег Партика.

Інцидент трапився на вулиці Петлюри у маршрутці № 51. Місцеві свідки стверджують, що водій не зачинив двері салону перед відправленням.

📅Це не єдиний випадок, коли пасажири опиняються у небезпеці та випадають із маршруток через нехтування водіями правил безпеки. Деякі із цих подій мали більш трагічні наслідки. Наприклад, 14 травня 2022 року на Тернопільщині жінка випала з автобуса через раптове відчинення задніх дверей під час руху, що призвело до смертельної травми голови.