Справедливе бронювання від мобілізації пообіцяв Шмигаль

09 квітня 2024, 17:30

Україна готується до впровадження справедливого та раціонального бронювання військовозобов’язаних, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 9 квітня, через свій канал в Telegram.

За словами прем'єра, збереження обороноздатності країни є основним пріоритетом, тому на щотижневих нарадах приймаються рішення, які мають посилити оборону. Він зауважив, що ефективна оборона потребує спільних зусиль фронту та тилу.

📢«Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій», – підкреслив Шмигаль.

Прем'єр надав доручення відповідним профільним міністерствам найближчим часом працювати над оновленням більш справедливої постанови про бронювання, зокрема, визначити перелік критично важливих об’єктів та підприємств.

📢«Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі», – резюмував глава уряду.

Варто відзначити, що під час дії воєнного стану в Україні підлягають мобілізації всі чоловіки віком від 18 до 60 років, за винятком "заброньованих" осіб, які працюють на критично важливих підприємствах та в державних органах.

📅Нещодавно Міністерство культури та інформаційної політики заявило про бронювання від мобілізації працівників телемарафону «Єдині новини» та працівників цирків, що викликало бурхливе обговорення у суспільстві.