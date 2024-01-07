На росії було знищено ІТ-інфраструктуру «москолектору» – ЗМІ

09 квітня 2024, 19:32

Кібергрупа хакерів Blackjack, наближена до кібердепартаменту СБУ, повідомила про знищення ІТ-інфраструктури московського підприємства важливого відповідального значення «Москолектор». Цю інформацію оприлюднив Інтерфакс-Україна за посиланням на власне джерело у вівторок, 9 квітня.

«Москолектор» відповідальний за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв'язку, силових кабелів й тепломереж на росії у московії.

📢Співрозмовник агентства заявив, що «хакери вимкнули 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій москві та в підмосков'ї. Крім того, було знищено 70 серверів й щонайменше 90 терабайтів даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти)».

Вказується, що на цей час роботу об'єкта критичної інфраструктури москви повністю заблоковано, а компанія не може взагалі реагувати на аварії та надзвичайні події.

📢«Відновлення її роботи триватиме від 15 до 30 діб», – додало джерело.

📅Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські хакери атакували дата-центр, який використовували російські військово-промислові, нафтогазові та телекомунікаційні комплекси.

Також слід згадати, що команда українських хакерів UA25 здійснила успішний віддалений доступ до понад 100 російських сайтів за декілька хвилин, завдаючи росії мільярдних збитків.