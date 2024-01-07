Кадрові зміни в ЗСУ: звільнено двох командувачів – ЗМІ

09 квітня 2024, 13:50

У Збройних силах України продовжуються кадрові зміни та перестановки у керівництві. Звільнено командувачів двох оперативних командувань, про що повідомляється у виданні «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела у ЗСУ.

📢«Йдеться про генерал-майора Андрія Ковальчука, який був командувачем ОК Південь, та генерал-майора Сергія Літвінова, який був командувачем ОК Захід», – йдеться у повідомленні.

При цьому не надано інформації щодо причин їхнього звільнення та призначення їхніх наступників.

Відомо, що генерал-майор Андрій Ковальчук був на посаді командувача оперативного командування «Південь» з 2021 року і відзначався успішними операціями ЗСУ зі звільнення правобережної частини Херсонській області та Херсона. Попередньо він перебував на посаді першого заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ (2016-2021 рр.) та начальником штабу 80-ї окремої аеромобільної бригади.

Сергій Літвінов став командувачем оперативного командування «Захід» у 2021 році. Раніше він обіймав посаду заступника командувача ОК «Північ» з бойової підготовки (у 2017 році) та командира 17-ї окремої танкової бригади (2015-2017 рр.).

📅Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ, замінивши Валерія Залужного. Після цього відбулася низка важливих кадрових змін у Збройних силах України.