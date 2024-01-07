Судитимуть керівників рашистської «прокуратури» та «поліції» на Луганщині, їм загрожує до 15 років за ґратами

09 квітня 2024, 14:03

У рамках роботи з документування діяльності зрадників та колаборантів на тимчасово захопленій ворогом Луганщині слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо керівників окупаційної «поліції» та «прокуратури».

Серед фігурантів — мешканець Лисичанська, який з вересня 2022 р. очолює окупаційну «поліцію» у Лисичанську.

Він приєднався до терористичного угруповання «лнр» задовго до широкомасштабної війни. Після 2024 року перебував на тимчасово окупованій ворогом території та робив кар’єру у так зв. «мвд лнр».

Наразі зрадник обіймає «посаду» начальника так зв. «ОМВД рф Лисичанский».

Другим зловмисником є мешканець Луганська, якого у березні 2022 року рашисти призначили «прокурором Біловодського району лнр».

На цій посаді 30-річний псевдопрокурор відзначився пошуком «невдоволених» та репресіями щодо проукраїнськи налаштованих громадян.

Наразі правопорушники впроваджують рашистську репресивну систему на тимчасово окупованій території.

Правопорушники обвинувачуються у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування щодо цих осіб завершено, обвинувальні акти скеровано на розгляд до судових інстанцій.

Тривають заходи щодо їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.