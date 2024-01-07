Україна отримала від США партію стрілецької зброї

09 квітня 2024, 17:05

Сполучені Штати Америки передали Україні понад 5 тисяч одиниць стрілецької зброї, яку вилучили під час огляду кораблів, що доставляли вантажі з Ірану хуситам у Ємен. Про це стало відомо з повідомлення Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) у вівторок, 9 квітня.

📢«4 квітня 2024 року уряд США передав українським Збройним силам понад 5000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 тисяч набоїв калібру 7,62 мм. Цієї кількості достатньо, щоб оснастити стрілецькою зброєю одну українську бригаду», – зазначено в повідомленні.

Уряд США отримав право власності на ці боєприпаси та зброю 1 грудня 2023 року внаслідок цивільного конфіскаційного позову Міністерства юстиції до Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР).

Під час військової операції, яку збройні сили США проводили з травня 2021 року по лютий 2023 року, було затримано чотири вантажні судна, які прямували до Ємену із цією стрілецькою зброєю в порушення резолюції Ради Безпеки ООН.

📅Нагадаємо, у лютому Штати перехопили в Перській затоці судно з партією зброї з Ірану, що прямувала до хуситів. Тоді йшлось про партію у понад 200 контейнерів з різним летальним обладнанням, включаючи компоненти балістичних ракет, вибухівку та пускові установки до протитанкових керованих ракет.