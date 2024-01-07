Верховна Рада ухвалила штрафні покарання за порушення правил військового обліку в першому читанні

10 квітня 2024, 16:36

У Верховній Раді в першому читанні було схвалено законопроєкт уряду під номером 10379, що стосується визначення штрафів за відмову проходити ВЛК. Про це народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк повідомили в середу, 10 квітня. Голосування відбулося, й «За» проголосували 254 парламентарі.

Законопроєкт розглядався комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 8 квітня. Перед голосуванням з документа була виключена кримінальна відповідальність за відмову проходити ВЛК. Законопроєкт визначає розміри штрафів за військові правопорушення.

Так, за порушення правил військового обліку в мирний час передбачено штрафу від 3400 до 5100 гривень, повторно або в особливий період – від 17 000 до 22 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян, 17 000 - 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17 000 до 22 500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

📅Нагадаємо, що відповідний законопроєкт під номером 10379 був зареєстрований у Верховній Раді Кабінетом міністрів 25 грудня 2023 року.

9 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки рекомендував прийняти у другому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Верховна Рада планує ухвалити новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні 11 квітня.