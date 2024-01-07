Україна підписала з Британією рамкову угоду про співпрацю у сфері оборонних матеріалів

10 квітня 2024, 16:55

Повідомляється про підписання рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо співпраці у сфері оборонних матеріалів. Про це інформує міністр оборони Рустем Умєров у своєму Facebook у середу, 10 квітня.

З боку України підписання документа взяли на себе міністр оборони Умєров та міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Зі сторони Великої Британії угоду підписав міністр з торговельної політики Грег Хендс.

📢«Нова угода стане дієвим механізмом посилення нашої співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Великої Британії, залучення найпрогресивніших британських технологій для нашої оборони», – написав Умєров.

У своєму повідомленні він закликав представників британських компаній інвестувати в Україну та створювати спільні підприємства.

Уряд Великої Британії підтвердив підписання угоди у Києві під час найбільшої торговельної місії 29 британських компаній, які відвідали Україну з метою «розповісти про свій досвід і знайти можливості для співпраці».

Зокрема, компанія BAE Systems офіційно домовилася про обслуговування та ремонт легких гаубиць L119 безпосередньо в Україні, які раніше були передані для Збройних Сил України з Великої Британії.

📅Також, нещодавно Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 60 мільйонів фунтів стерлінгів, що включає в себе дрони і забезпечення для систем протиповітряної оборони.