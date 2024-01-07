Судитимуть «депутата народної ради лнр» та ще четверо організаторів псевдореферендуму на Луганщині

10 квітня 2024, 12:06

СБУ продовжує роботу з документування злочинних дій організаторів псевдореферендуму на Луганщині. Завершено досудове розслідування стосовно ще низки осіб, які забезпечили проведення незаконного заходу в інтересах анексії українських територій.

Серед обвинувачених – так зв. «депутат народного совета лнр» Світлана Альошина.

Зловмисниця активно підтримує окупантів від початку російської агресії та має зв’язки серед бойовиків проросійських НЗФ. У 2014 році брала участь у захопленнях будівель державних установ у Луганську та в організації «референдуму» щодо «незалежності лнр». Тоді ж у результаті псевдовиборів вона пройшла до «парламенту» угруповання «лнр».

Наразі фігурантка представляє в цій окупаційній структурі партію путіна «единая россия».

Доведено, що 20 вересня 2022 року на позачерговому засіданні «народного совета» фігурантка разом з іншими «депутатами» проголосувала за так зв. «закон о референдуме лнр по вопросу о вхождении в состав рф на правах субъекта рф», на підставі якого окупанти провели злочинний «референдум» у Луганській області.

Також СБУ сформувала доказову базу щодо голів «виборчих комісій» №515 в Алчевську та №602 в Антрациті, а також члена територіальної виборчої комісії у Новопскові.

Правопорушники обвинувачуються в колабораційній діяльності та умисних діях з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

Обвинувальні матеріали направлено до суду. Правопорушників оголошено у розшук.

Досудове розслідування проводив слідчий підрозділ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.