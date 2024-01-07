Знищено російський гелікоптер Ка-27 у тимчасово окупованому Криму

10 квітня 2024, 12:57

Повідомляється Збройними силами України, що у тимчасово окупованому Криму знищено російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у Facebook у середу, 10 квітня.

📢«Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов», – написав він, не навівши деталей.

Ка-27 – це бойовий гелікоптер, призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів. Цей гелікоптер може виконувати тактичні завдання як індивідуально, так й у складі групи. Він здатний виконувати завдання як з берегового аеродрому, так і з борту корабля.

За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни проти України армія росії вже втратила 325 гелікоптерів, а також 347 літаків та 9070 безпілотних летальних апаратів.

Нагадаємо, що 28 березня у тимчасово окупованому Севастополі було знищено ще один російський військовий літак.