На росії заявили про аварію свого Мі-24 біля окупованого Криму

10 квітня 2024, 13:23

Згідно з повідомленням, російський ударний вертоліт Мі-24 зазнав аварії у Чорному морі біля західного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на міноборони росії у середу, 10 квітня.

Публікації росіян стверджують, що інцидент стався сьогодні близько 06:00 ранку під час виконання Мі-24 планового польоту над Чорним морем.

📢«Попередня причина аварії – відмова авіатехніки. На місці аварії працює пошуково-рятувальна служба», – йдеться у повідомленні, опублікованому російськими ЗМІ, посилаючись на інформацію міноборони рф.

📌Раніше у середу Військово-морські сили України також повідомили про знищення російського гелікоптера Ка-27 у тимчасово окупованому Криму. За останніми даними, на його борту стався потужний вибух, після чого літальний апарат просто впав у води Чорного моря.

За інформацією Генштабу ЗСУ, втрати російської армії з початку війни проти України включають 325 гелікоптерів, 347 літаків та 9070 безпілотних летальних апаратів.