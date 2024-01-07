На росії в Орську НПЗ оголосив форс-мажор

10 квітня 2024, 13:51

Нафтопереробний завод в Орську Оренбурзької області на росії оголосив про форс-мажор на виконання зобов'язань на торгах Санкт-петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі через наслідки паводка. Цю інформацію повідомляють російські ЗМІ в середу, 10 квітня.

Вказується, що компанія Фортеінвест, яка є власником НПЗ в Орську (Орскнєфтєоргсинтез), зазначила про форс-мажор з постачання нафтопродуктів з цього заводу через негоду та аномальний паводок в регіоні.

Також компанія поінформувала про настання форс-мажору та повного припинення відвантаження всіх нафтопродуктів з НПЗ.

Завод у російському Орську, здатний переробляти близько 6 мільйонів тонн нафти щорічно, припинив роботу через наслідки обширного паводка, що стався у неділю, 7 квітня. Ще 8 квітня повідомлялось про продовження відвантаження палива заводом зі своїх резервуарів.

📅Нагадаємо, що 5 квітня на росії в Орську стався прорив дамби, що призвело до затоплення міста та сіл та початку евакуації народонаселення. Місцева влада ввела режим надзвичайного стану. Пізніше стало відомо, що ще одна річка в Орську вийшла із берегів.

Влада на росії стверджує, що Казахстан мав би «краще координувати» свої дії зі скиданням води у свої системи водосховищ, щоб запобігти паводкам на росії.