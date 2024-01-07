На півдні України російські окупанти били по енергетиці

10 квітня 2024, 14:20

Внаслідок чергової російської атаки, енергетичні об'єкти в Миколаївській та Одеській областях зазнали пошкоджень, про що повідомив Міненерго в середу, 10 квітня.

Вказується, що ворожа атака призвела до пожежі та загоряння обладнання на високовольтній підстанції в Миколаївській області.

📢«Для ліквідації наслідків атаки було відключено дві високовольтні лінії, повністю знеструмлювались споживачі Херсонської та частково – Миколаївської областей. Станом на ранок усіх споживачів заживлено», – зазначено у повідомленні.

Також унаслідок російського обстрілу було пошкоджено об'єкт генерації в Одеській області, виробничі приміщення були пошкоджені. Однак споживачів не відключали від енергопостачання.

Протягом минулої доби, на жаль, були застосовані графіки відключень у Харківській області.

Загалом, енергосистема України працює стабільно та збалансовано. Вдень через сонячну погоду та активний виробіток електроенергії сонячними електростанціями, Укренерго обмежувало виробництво електроенергії з ВДЕ сумарною величиною 13 631 МВт-год.

Укренерго також аварійно передало надлишки електроенергії до Польщі сумарною величиною 1071 МВт-год.

Наразі, на поточну добу, прогнозується імпорт електроенергії до 400 МВт, а також незначний експорт.

📅Нагадаємо, що вночі росіяни атакували південні області України, але сили ППО збили 14 «шахедів» і дві ракети.