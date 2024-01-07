Делегація посадовців із США прибула до Києва

10 квітня 2024, 14:35

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України, Пенні Пріцкер, разом з делегацією здійснила візит до Києва. Про це інформує посол США в Україні, Бріджит Брінк, у своєму повідомленні в соцмережі Х (колишній Twitter) у середу, 10 квітня.

📢«Приємно вітати спецпредставника з економічного відновлення Пенні Пріцкер, голову Ексімбанку Рету Джо Льюїс і заступника радника з національної безпеки Даліпа Сінгха від Міжвідомчої платформи координації донорів сьогодні у Києві з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими українськими й міжнародними партнерами», – зазначила вона.

Бріджит Брінк також поділилася фотографіями гостей на пероні залізничного вокзалу в Києві та на полях Міжвідомчої платформи координації донорів.

📅Раніше стало відомо, що США уклали контракт з Україною на постачання обладнання для модернізації та ремонту систем ППО Hawk за майже 140 мільйонів доларів.