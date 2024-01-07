 Люксембург надасть 50 млн євро для відновлення Криворізького району. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
10 квітня 2024, 14:49

Люксембург надасть 50 млн євро для відновлення Криворізького району

Герцогство Люксембург вирішило виділити 50 млн євро на відновлення громад Криворізького району Дніпропетровщини, що постраждали внаслідок майже щоденних руйнівних російських обстрілів. Про це заявив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко в середу, 10 квітня.

За його словами, у Криворізькому районі відбулася презентація проєктів відновлення в усіх 15 громадах району в різних сферах, таких як освіта, підтримка ВПО, будівництво та реконструкція бомбосховищ у навчальних закладах.

📢«У 2024 році передбачено аналіз потреб громад для подальшого найбільш ефективного вкладення коштів та придбання і передачі цифрового обладнання — це комп'ютери та планшети. У планах іноземців закрити потреби в обладнанні для 1500 викладачів й 12000 школярів», – підкреслив Ситниченко.

Серед основних напрямків відновлення він вказав на агросектор, ремонт доріг та екологічну ситуацію.

📅Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомляв, що Люксембург виявив зацікавленість у допомоги з реконструкції Криворізького району Дніпропетровської області.

За інформацією ЗМІ, українську інфраструктуру, зруйновану російськими ударами, вже відновлюють компанії з Австрії, Німеччини, Данії та Туреччини. Повоєнний бюджет на реконструкцію може перевищити трильйон доларів.

Джерело: "Криворізька РВА"
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