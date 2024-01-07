Люксембург надасть 50 млн євро для відновлення Криворізького району

10 квітня 2024, 14:49

Герцогство Люксембург вирішило виділити 50 млн євро на відновлення громад Криворізького району Дніпропетровщини, що постраждали внаслідок майже щоденних руйнівних російських обстрілів. Про це заявив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко в середу, 10 квітня.

За його словами, у Криворізькому районі відбулася презентація проєктів відновлення в усіх 15 громадах району в різних сферах, таких як освіта, підтримка ВПО, будівництво та реконструкція бомбосховищ у навчальних закладах.

📢«У 2024 році передбачено аналіз потреб громад для подальшого найбільш ефективного вкладення коштів та придбання і передачі цифрового обладнання — це комп'ютери та планшети. У планах іноземців закрити потреби в обладнанні для 1500 викладачів й 12000 школярів», – підкреслив Ситниченко.

Серед основних напрямків відновлення він вказав на агросектор, ремонт доріг та екологічну ситуацію.

📅Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомляв, що Люксембург виявив зацікавленість у допомоги з реконструкції Криворізького району Дніпропетровської області.

За інформацією ЗМІ, українську інфраструктуру, зруйновану російськими ударами, вже відновлюють компанії з Австрії, Німеччини, Данії та Туреччини. Повоєнний бюджет на реконструкцію може перевищити трильйон доларів.