На ХАЕС почали будувати нові сучасні енергоблоки

15 квітня 2024, 13:14

Стартував проєкт будівництва енергоблоків №5 та №6 на Хмельницькій атомній електростанції за американською технологією АР1000 компанії Westinghouse. Про це повідомлено Енергоатомом у понеділок, 15 квітня.

Зазначено, що проєкт розпочався 11 квітня, а на спеціальній церемонії було закладено перший кубометр бетону для енергоблока №5. У цьому заході взяли участь міністр енергетики Герман Галущенко, посол США в Україні Бріджит Брінк, голова правління Енергоатому Петро Котін та виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман.

П'ятий енергоблок на Хмельницькій АЕС стане першим в Україні, що будується за американською технологією АР1000.

📢«Особлива риса американської технології АР1000 – можливість маневрування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас», – зазначив Галущенко.

За даними голови правління Енергоатому Петра Котіна, завдяки будівництву №5 та №6 енергоблоків ХАЕС, та після запуску в експлуатацію двох нових блоків №3 та №4, потужність цієї станції перевищить потужність ЗАЕС.

Раніше вже повідомлялось, що готовність енергоблока №3 на ХАЕС є досить високою та його можна добудувати й ввести в експлуатацію приблизно за 2,5 роки.

📅Нагадаємо, що у грудні 2023 року Україна уклала угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС з Westinghouse. Пізніше Енергоатом озвучив, що контракт з Westinghouse має гриф «комерційна таємниця».