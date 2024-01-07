Громадяни просять дрони замість «Телемарафону», а влада каже «не є доцільним»

15 квітня 2024, 13:48

Перерозподіл коштів, призначених для телемарафонів «Єдині новини» та телеканалу FreeДом, на фінансування закупівлі безпілотних літальних апаратів і пікапів для Збройних сил України, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, є нецільовим. Таким чином прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надав відповідь на відповідну петицію. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

📢«Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії російської федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним», – зазначено у відповіді Шмигаля.

Проте, він додав, що уряд продовжить працювати над тим, щоб залучати та направляти фінансові, матеріально-технічні та інші ресурси, включаючи міжнародну допомогу, на задоволення потреб і підвищення спроможностей Збройних сил.

Зазначається, що 1 квітня петиція №41/005936-24еп на сайті Кабінету міністрів із закликом переспрямувати кошти, призначені для телемарафонів «Єдині новини» і телеканалу FreeДом, на фінансування БпЛА та пікапів для ЗСУ набрала необхідну для розгляду кількість голосів.