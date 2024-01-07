Додатково 4,4 млрд євро виділили Нідерланди на допомогу Україні

15 квітня 2024, 14:09

Нідерланди розширили фінансову підтримку та виділили додаткові ресурси для України, повідомила пресслужба уряду Нідерландів у понеділок, 15 квітня.

📢«На військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років кабінет міністрів виділяє додатково 4,4 млрд євро», – зазначається в повідомленні.

Окрім того, Нідерланди також збільшили фінансування своєї оборони. З цією метою, з 2028 року, Міністерство оборони країни отримуватиме додаткові 500 млн євро для посилення протиповітряної оборони та закупівлі боєприпасів.

📅Нагадаємо, що 12 квітня Нідерланди вже виділили додатковий 1 млрд євро на військову допомогу Україні. Також планується спрямування 400 млн євро на відновлення нашої країни.

До то ж повідомлялось, що Нідерланди мають намір передати Україні 24 винищувачі F-16. Однак точна дата передачі літаків залежить від підготовки українських пілотів та технічного персоналу, а також від готовності необхідної інфраструктури.