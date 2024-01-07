На 15 років за ґратами засуджено екскправоохоронця з Рубіжного, який очолив підрозділ окупаційної «поліції»

15 квітня 2024, 14:19

За матеріалами Служби безпеки України ще одного колаборанта з Луганщини визнано винним у колабораційній діяльності та заочно засуджено до тривалого терміну ув’язнення.

Судовий вирок отримав колишній працівник карного розшуку Рубіжанського відділу міліції, який в умовах воєнного стану перейшов на бік ворога.

Встановлено, що наприкінці 2014 року фігурант звільнився з органів внутрішніх справ і на певний час виїхав до країни-агресора.

Після початку великої війни він підтримав окупантів. Зловмисник склав присягу угрупованню «лнр» та отримав керівну посаду у незаконній силовій структурі.

У липні 2022 року він очолив відділ карного розшуку так зв. «Троицкого ровд мвд лнр». Колаборанту було доручено виконання поліцейських функцій та підтримання «нових порядків» у зоні окупації.

Його засуджено за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України до 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Наразі правопорушник переховується на тимчасово окупованій території Луганщини. Його оголошено у розшук.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.