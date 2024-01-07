 Результати засідання «Коаліції дронів» повідомили в Міноборони. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
15 квітня 2024, 20:36

Результати засідання «Коаліції дронів» повідомили в Міноборони

На спеціальному позачерговому засіданні керівної групи Коаліції дронів, міжнародні партнери обіцяли швидко розпочати поставки Україні безпілотників різних моделей, різної модифікації. Про це повідомило Міністерство оборони в понеділок, 15 квітня.

📢"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", – звернулася до учасників засідання заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

🛫Міноборони оголосило результати засідання:

  • Канада надасть 450 багатоцільових БпАК SkyRanger цього літа.
  • Литва виділить 3 млн євро для виробництва FPV-дронів для України.
  • Нідерланди підтвердили свій намір укласти контракт на закупівлю партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 млн євро у співпраці з Данією та Німеччиною.
  • Німеччина передасть розвідувальні дрони VECTOR 211.

📅Коаліція дронів була започаткована в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» наприкінці 2023 року. Велика Британія та Латвія є співлідерами коаліції, а також до неї долучилися Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.

🛫Нагадаємо, що президенту Володимиру Зеленському продемонстрували новий ударний дрон, схожий на російський «Ланцет». Цей дрон може атакувати ворожі цілі на оперативно-тактичній глибині понад 100 кілометрів.

Джерело: "Міністерство оборони України"
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