Результати засідання «Коаліції дронів» повідомили в Міноборони

15 квітня 2024, 20:36

На спеціальному позачерговому засіданні керівної групи Коаліції дронів, міжнародні партнери обіцяли швидко розпочати поставки Україні безпілотників різних моделей, різної модифікації. Про це повідомило Міністерство оборони в понеділок, 15 квітня.

📢"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", – звернулася до учасників засідання заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

🛫 Міноборони оголосило результати засідання :

Канада надасть 450 багатоцільових БпАК SkyRanger цього літа.

Литва виділить 3 млн євро для виробництва FPV-дронів для України.

Нідерланди підтвердили свій намір укласти контракт на закупівлю партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 млн євро у співпраці з Данією та Німеччиною.

Німеччина передасть розвідувальні дрони VECTOR 211.

📅Коаліція дронів була започаткована в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» наприкінці 2023 року. Велика Британія та Латвія є співлідерами коаліції, а також до неї долучилися Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.

🛫Нагадаємо, що президенту Володимиру Зеленському продемонстрували новий ударний дрон, схожий на російський «Ланцет». Цей дрон може атакувати ворожі цілі на оперативно-тактичній глибині понад 100 кілометрів.