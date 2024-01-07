Президенту представлено новий дрон, який вражає наземні та повітряні цілі на великій відстані

15 квітня 2024, 20:53

Українські військові представили президенту Володимиру Зеленському нову модель баражуючого боєприпасу, що має здатність завдавати ударів по ворожих об'єктах на оперативно-тактичній глибині понад 100 кілометрів. Про це повідомляє портал "Мілітарний" у понеділок, 15 квітня.

Зазначається, що 13 квітня, вітаючи працівників та робітниць галузі ОПК з професійним святом, президент дізнався про нові можливості нового українського озброєння. Хоча назва цього безпілотника залишається секретною, його вже успішно використовували на передовій у боротьбі з російськими окупантами, вразивши, серед іншого, російський зенітний ракетний комплекс.

Новий український баражуючий боєприпас призначений для виконання тієї ж ролі, що й російський "Ланцет", уражаючи з високою точністю ворожу техніку на значній відстані від передової.

Раніше Зеленський зазначив, що наразі в Україні діє 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, в яких на виробництвах залучено близько 300 тисяч людей.

У лютому Міністерство оборони повідомило, що з початку 2024 року Збройні сили України вже отримали 46 нових видів озброєння, розроблених в Україні.