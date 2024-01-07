 Президенту представлено новий дрон, який вражає наземні та повітряні цілі на великій відстані. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
15 квітня 2024, 20:53

Президенту представлено новий дрон, який вражає наземні та повітряні цілі на великій відстані

Українські військові представили президенту Володимиру Зеленському нову модель баражуючого боєприпасу, що має здатність завдавати ударів по ворожих об'єктах на оперативно-тактичній глибині понад 100 кілометрів. Про це повідомляє портал "Мілітарний" у понеділок, 15 квітня.

Зазначається, що 13 квітня, вітаючи працівників та робітниць галузі ОПК з професійним святом, президент дізнався про нові можливості нового українського озброєння. Хоча назва цього безпілотника залишається секретною, його вже успішно використовували на передовій у боротьбі з російськими окупантами, вразивши, серед іншого, російський зенітний ракетний комплекс.

Новий український баражуючий боєприпас призначений для виконання тієї ж ролі, що й російський "Ланцет", уражаючи з високою точністю ворожу техніку на значній відстані від передової.

Раніше Зеленський зазначив, що наразі в Україні діє 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, в яких на виробництвах залучено близько 300 тисяч людей.

У лютому Міністерство оборони повідомило, що з початку 2024 року Збройні сили України вже отримали 46 нових видів озброєння, розроблених в Україні.

Джерело: "Мілітарний, Офіс Президента"
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