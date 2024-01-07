Прем’єр-міністр України відправився з робочим візитом до США

15 квітня 2024, 21:31

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відправився з робочим візитом до США для участі у Весняних зборах МВФ та групи Світового банку, що мають відбутися з 15 по 20 квітня у Вашингтоні. Про це він повідомив у Telegram у понеділок, 15 квітня.

За його словами, в дорозі до США він зупинився в Ісландії, де зустрівся з міністром закордонних справ цієї країни Тордіс Гильфадоттір.

📢«Подякував за допомогу у створенні Міжнародного реєстру збитків під час саміту Ради Європи в Рейк'явіку. Продовжуємо працювати над міжнародним фондом та комісією, аби спрямувати конфісковані російські активи на потреби України. Обговорили інтеграцію України в ЄС і НАТО. Цінуємо допомогу Ісландії в цьому напрямку», – написав глава уряду і додав, що обговорювалась і реалізація Формули миру.

Також Шмигаль висловив подяку за військову підтримку, зокрема за долучення Ісландії до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів.

📅Нагадаємо, що 11 квітня Денис Шмигаль також відвідав Словаччину, де провів результативні переговори з прем’єр-міністром Робертом Фіцо.