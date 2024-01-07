 Наслідки атаки росіян на фермерське господарство на Одещині. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
22 квітня 2024, 13:23

Наслідки атаки росіян на фермерське господарство на Одещині

Російські дрони-камікадзе вдарили по території фермерського господарства в Одеській області. Про це в понеділок, 22 квітня, повідомляють Сили оборони півдня.

Повідомляється, що у результаті атаки пошкоджені складські споруди та сільськогосподарська техніка. Проте, на щастя, не було постраждалих серед місцевих мешканців.

Цієї ночі з тимчасово окупованого Криму до Одеської області в черговий раз були направлені ударні безпілотні літальні апарати типу «Shahed-131/136». За допомогою Сил та засобів ППО було знищено п'ять ворожих дронів.

📅Протягом минулої доби авіація Сил оборони України провела удари по дев'яти районах, де розташовані військові підрозділи, озброєння та військова техніка ворога. Також, за допомогою систем протиповітряної оборони України було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Джерело: "Сили оборони півдня України"
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