Наслідки атаки росіян на фермерське господарство на Одещині

22 квітня 2024, 13:23

Російські дрони-камікадзе вдарили по території фермерського господарства в Одеській області. Про це в понеділок, 22 квітня, повідомляють Сили оборони півдня.

Повідомляється, що у результаті атаки пошкоджені складські споруди та сільськогосподарська техніка. Проте, на щастя, не було постраждалих серед місцевих мешканців.

Цієї ночі з тимчасово окупованого Криму до Одеської області в черговий раз були направлені ударні безпілотні літальні апарати типу «Shahed-131/136». За допомогою Сил та засобів ППО було знищено п'ять ворожих дронів.

📅Протягом минулої доби авіація Сил оборони України провела удари по дев'яти районах, де розташовані військові підрозділи, озброєння та військова техніка ворога. Також, за допомогою систем протиповітряної оборони України було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.