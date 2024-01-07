На Херсонщині росіяни пошкодили медзаклад та дитсадок, поранено дитину

22 квітня 2024, 13:43

За минулу добу війська рф здійснили обстріли п'яти населених пунктів Херсонщини, включаючи обласний центр, було поранено три людини, у тому числі одну дитину. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок, 22 квітня.

📢«Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав», – підкреслив він.

Прокудін зазначив, що об'єктами атаки російських окупантів були житлові квартали населених пунктів, внаслідок чого пошкоджено три багатоповерхівки та три приватні будинки.

Також були зафіксовані пошкодження медичного закладу, навчального закладу, дитячого садка, приватних автомобілів та газопроводу, але виток газу вже ліквідовано, пожежі не виникли, та загрози для населення немає.

📅Нагадаємо, що 17 квітня на Херсонщині в результаті обстрілів рф постраждали дев'ять населених пунктів, є поранені серед мирного населення. Раніше було повідомлено, що у Зміївці Бериславського району Херсонщини місцевий житель постраждав від атаки російського безпілотника.