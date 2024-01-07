Ядерну зброю готова розмістити у себе Польща – Дуда

22 квітня 2024, 13:56

Польська влада висловила готовність розмістити ядерну зброю на своїй території у рамках зміцнення східного флангу НАТО, заявив президент Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Fakt, опублікованому у понеділок, 22 квітня.

📢«Якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї також і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми до цього готові. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі, і у нас теж є зобов'язання в цьому плані, тобто ми просто реалізуємо спільну політику», – заявив лідер Польщі.

Підтвердивши це рішення, Дуда відзначив, що обговорення про розміщення ядерної зброї у Польщі відбуваються вже деякий час в рамках польсько-американських переговорів.

📢«Мушу зізнатися, що коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність (розмістити ядерну зброю – ред.). росія все більше мілітаризує Кенігсберзький округ. Нещодавно вона перебазувала свою ядерну зброю в Білорусь», – нагадав він.

На заяву Дуди стосовно ядерної зброї оперативно відреагував речник кремля дмитро пєсков.

📢«Наші військові, зрозуміло, будуть аналізувати ситуацію у разі реалізації таких планів і в будь-якому випадку будуть робити все необхідне, всі необхідні кроки у відповідь, щоб гарантувати нашу безпеку», – заявив він.

📅Нагадаємо, що минулого року у Польщі розпочали обговорення щодо можливості розміщення ядерної зброї. Тодішній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща має намір приєднатися до програми ядерного обміну між країнами НАТО.