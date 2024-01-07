До столиці України з робочим візитом прибула делегація Конгресу США

22 квітня 2024, 14:03

Делегація Конгресу США прибула до Києва, про що повідомило посольство США в Україні у соцмережі X (колишній Twitter) у понеділок, 22 квітня.

📢"Посольство США в Києві з радістю вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу США – конгресмена Тома Кіна, Білла Кітінга, Мадлен Дін і Натаніеля Морана. Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України непохитна", – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, що 20 квітня Конгрес США прийняв законопроєкт допомоги Україні, який передбачає виділення майже $61 млрд допомоги, а також законопроєкти про допомогу Тайваню та Ізраїлю.

❗Тепер ці документи мають бути затверджені Сенатом у вівторок, а після цього вони будуть відправлені на підпис президенту США Джо Байдену.