Ситуація щодо російського вторгнення на 16.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 526310 (+1160) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7956 (+0) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15269 (+6) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 13913 (+58) од;
- РСЗВ / MLRS – 1104 (+1) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 853 (+0) од;
- літаків / aircraft – 359 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11159 (+11);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2296 (+3);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18967 (+56) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2325 (+3).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!